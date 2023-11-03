Горела входная дверь: в Кривом Роге спасли мужчину из огненной ловушки

3 ноября в 17:34 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Соборности Металлургического района города Кривой Рог.
По вызову сразу было направлено три отделения криворожских пожарных.
Приехав на место, спасатели выяснили, что на первом этаже горят электросчетчики и входная дверь в квартиры на первом этаже. Чрезвычайники немедленно приступили к ликвидации возгорания и поиска людей, оказавшихся в домах за пылающей дверью.
Так, в одной из квартир пожарные обнаружили мужчину оказавшегося в ловушке. Спасатели с помощью специального средства защиты органов зрения и дыхания вывели мужчину 1983 года рождения на свежий воздух и передали работникам экстренной медицинской помощи для осмотра.
Огнем повреждены электросчетчики, отделка стен подъезда и входная дверь в квартиру. Общая площадь пожара составила 15 кв.
Возгорание локализовано в 17:56 и ликвидировано в 18:08.
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