22 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

В Никополе правоохранители разыскивают 38-летнего Бурдова Максима.
2 ноября в полицию обратилась женщина и сообщила, что 22 октября родной брат ее мужа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 190 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темные.
Был одет: в черный спортивный костюм.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.
Важна любая информация!
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