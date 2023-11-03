22 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

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В Никополе правоохранители разыскивают 38-летнего Бурдова Максима.

2 ноября в полицию обратилась женщина и сообщила, что 22 октября родной брат ее мужа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 190 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темные.

Был одет: в черный спортивный костюм.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.

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