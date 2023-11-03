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  • 22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Сьогодні 13:55
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про 22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

У Нікополі правоохоронці розшукують 38-річного Бурдова Максима.

2 листопада до поліції звернулась жінка та повідомила, що 22 жовтня рідний брат її чоловіка пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 190 см, середньої статури, очі блакитні, волосся темне.

Був одягнений: у чорний спортивний костюм.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 0994902639, 0950750790.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про 22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловікаУкраїнська

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