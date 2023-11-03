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  • Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Сегодня 12:42
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В Днепре сохранилось не так много зданий, фасад которых обильно декорирован различными «изображениями»: сатиров, львов, амуров и прочих. Одно из таких зданий, с богатой лепниной и обильным декором стоит в самом центре города.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю дома и то, в каком он сейчас состоянии.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Дом на бывшей улице Упорной был построен в 1899 году и чудом сохранился до наших дней. Он один из немногих старинных зданий на этой улице, в которых еще живут и работают люди. Однако находится дом в аварийном состоянии – на фасаде есть трещины.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Этот небольшой двухэтажный особняк принадлежал семье Шабад, они являлись совладельцами фабрики металлических изделий и стальных лопат. Здание строилось как доходный дом. Арендовать тут можно было 4-5-комантную квартиру со всеми удобствами. Квартиры были так шикарно обставлены, что дом Шабад являлся конкурентом соседних гостиниц. 

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Квартиры располагались на 2 этаже, первый, по моде того времени, был отведен под лавки и конторы.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

На фасаде до сих пор сохранилась лепнина, можно разглядеть фигуры Меркурия и Фортуны, в руках у которой весло. Согласно городской легенде, весло сделано из металла, который производили на фабрике Шабад. Говорят, что на фабрике применяли особую технологию производства металла, благодаря которой изделия служили годами. Поговаривают, что секрет технологии производства спрятан в тайнике доме, а весло в руках Фортуны указывает направление, где скрыт тайник. Но так это или нет – неизвестно, документы с описанием изготовления металла на фабрике Шабад до сих пор не найдены.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Также на фасаде дома можно увидеть головы сатиров. В то время очень популярно было декорировать фасад подобным образом, но для хозяина дома это были не просто «украшения» здания. Фортуна символизировала удачу, а сатиры –то, что в бизнесе хозяин дома готов идти к своей цели несмотря на риск.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

Доходный дом Шабад чудом не был разрушен во время Второй мировой войны и боев за город. После освобождения Днепра там находилась контора Госстраха. Теперь тут сдают в аренду офисы и помещения.

Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)Русский

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