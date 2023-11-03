Где в Днепре находится дом, который украшает девушка с веслом и сатиры: необычная история старинного особняка (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много зданий, фасад которых обильно декорирован различными «изображениями»: сатиров, львов, амуров и прочих. Одно из таких зданий, с богатой лепниной и обильным декором стоит в самом центре города.

Журналисты dnepr.info узнали историю дома и то, в каком он сейчас состоянии.

Дом на бывшей улице Упорной был построен в 1899 году и чудом сохранился до наших дней. Он один из немногих старинных зданий на этой улице, в которых еще живут и работают люди. Однако находится дом в аварийном состоянии – на фасаде есть трещины.

Этот небольшой двухэтажный особняк принадлежал семье Шабад, они являлись совладельцами фабрики металлических изделий и стальных лопат. Здание строилось как доходный дом. Арендовать тут можно было 4-5-комантную квартиру со всеми удобствами. Квартиры были так шикарно обставлены, что дом Шабад являлся конкурентом соседних гостиниц.

Квартиры располагались на 2 этаже, первый, по моде того времени, был отведен под лавки и конторы.

На фасаде до сих пор сохранилась лепнина, можно разглядеть фигуры Меркурия и Фортуны, в руках у которой весло. Согласно городской легенде, весло сделано из металла, который производили на фабрике Шабад. Говорят, что на фабрике применяли особую технологию производства металла, благодаря которой изделия служили годами. Поговаривают, что секрет технологии производства спрятан в тайнике доме, а весло в руках Фортуны указывает направление, где скрыт тайник. Но так это или нет – неизвестно, документы с описанием изготовления металла на фабрике Шабад до сих пор не найдены.

Также на фасаде дома можно увидеть головы сатиров. В то время очень популярно было декорировать фасад подобным образом, но для хозяина дома это были не просто «украшения» здания. Фортуна символизировала удачу, а сатиры –то, что в бизнесе хозяин дома готов идти к своей цели несмотря на риск.

Доходный дом Шабад чудом не был разрушен во время Второй мировой войны и боев за город. После освобождения Днепра там находилась контора Госстраха. Теперь тут сдают в аренду офисы и помещения.

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