У Дніпрі рухнула вартість популярної крупи, яка останні роки била всі цінові рекорди

Останні кілька років гречка била всі цінові рекорди. До прикладу, навесні та влітку 2022 за кілограм крупи просили по 90 гривень. Проте восени 2022 року вартість гречки почала падати. У серпні 2023 її ціна зменшилася вдвічі, сягнувши 50 гривень.
Наразі гречка повертає собі звання бюджетної крупи, адже кілограм у середньому коштує 32 гривні, що в тричі менше ніж влітку 2022 року, коли її вартість була “на піку”.
Одна із причин такого різкого здешевшання гречки – новий урожай.
Після збирання врожаю на прилавках магазинів з’явилася велика пропозиція продукту і він почав дешевшати. До прикладу в АТБ кілограм гречки можна взяти за 31 гривню (фото вище).
У Варусі ціни варіюються у залежності від фірми, країни походження та виду. Несмажена гречка обійдеться дорожче. Найдешевша крупа від власної марки супермаркету, а далі цінова політика залежить від бренду.
У супермаркеті Сільпо ситуація схожа. Найдешевша не брендована крупа, дорожче продають особливі види – несмажену чи безглютенову. Кілограм звичайної гречаної крупи обійдеться у середньому в 33 гривні.
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