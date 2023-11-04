На Днепропетровщине ранен человек в результате обстрелов

Под атакой оказались четыре села в Марганецкой, Мировской и Красногригоревской общинах.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В Никополе ранение получил 51-летний мужчина. Повреждены коммунальное предприятие и гаражный кооператив — избили 13 гаражей, 6 легковых автомобилей, разрушения получили 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, заборы частных домовладений и линии электроснабжения, — говорится в сообщении.
В домах разбита крыша, разбиты стекла и посыпалась стена.
Полиция обследует места поражения и документирует преступные действия.
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