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Ночью враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Сегодня 10:58
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Сегодня ночью под огнем снова была Никопольщина.

Новости Днепра про Ночью враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Сначала агрессор стрелял по Красногригорьевской общине. Чуть позже – по Марганецкой, – пишет глава ОВА.

По населенным пунктам попали 5 снарядов.

К счастью, погибших и травмированных нет.

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