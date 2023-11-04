Ночью враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Сегодня ночью под огнем снова была Никопольщина.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Сначала агрессор стрелял по Красногригорьевской общине. Чуть позже – по Марганецкой, – пишет глава ОВА.

По населенным пунктам попали 5 снарядов.

К счастью, погибших и травмированных нет.

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