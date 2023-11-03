В Днепре рухнула стоимость популярной крупы, которая била все ценовые рекорды

Речь идет о гречке, которая недавно подешевела втрое.

Последние несколько лет гречка била все ценовые рекорды. К примеру, весной и летом 2022 года за килограмм крупы просили по 90 гривен. Однако осенью 2022 стоимость гречки начала падать. В августе 2023 года ее цена уменьшилась вдвое, достигнув 50 гривен.

Сейчас гречка возвращает себе звание бюджетной крупы, ведь килограмм в среднем стоит 32 гривны, что в три раза меньше чем летом 2022 года, когда ее стоимость была «на пике».

Одна из причин столь резкого удешевления гречки – новый урожай.

После уборки урожая на прилавках магазинов появилось большое предложение продукта и он стал дешеветь. К примеру, в АТБ килограмм гречки можно взять за 31 гривну (фото выше).

В Варусе цены варьируются в зависимости от фирмы, страны происхождения и вида. Нежареная гречка обойдется подороже. Самая дешевая крупа от собственной марки супермаркета, а дальше ценовая политика зависит от бренда.

В супермаркете Сильпо ситуация похожая. Самая дешевая не брендированная крупа, дороже продают особые виды – нежареную или безглютеновую. Килограмм обыкновенной гречневой крупы обойдется в среднем в 33 гривны.

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