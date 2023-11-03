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Новости Заряжайте все: жители сотен домов в Днепре в эти выходные будут без света
Заряжайте все: жители сотен домов в Днепре в эти выходные будут без света
В Днепре в субботу 4 ноября будут выключать свет.
Это касается абонентов ДТЭК.
В компании ДТЭК «Днепровские электросети» сообщили о плановых работах в эти выходные. В частности, 4 ноября света временно не будет у сотен потребителей.
Выключение света от ДТЭК ориентировочно начнется в 8:00 и закончится в 20:00. Электроэнергии может не быть как три часа, так и 10. Все зависит от объема работы.
ул. Азовстали, 3-5, 7/9, 8, 11, 13, 17-19, 21-25 (нечетные), 26, 27, 29-34, 36-51, 53, 54;
ул. Андрейченко, 16-52 (четные), 55, 59-87 (нечетные);
ул. Антоновича, 29;
ул. Апостоловской, 55, 55А;
ул. Архитектора Дольника, 3, 3Г, 8, 8А;
ул. Белая Балка, 1-6, 9А, 10, 10А, 12-18, 20, 21, 24, 24А, 28-34, 40-52 (четные), 83, 84;
ул. Беловодской, 1-6, 8-16 (четные);
ул. Вагнера, 14;
ул. Ветеранов, 1-9;
ул. Ольхового Леса, 2-4, 6-10, 12-18, 20-23, 25-28, 30-35, 37-42, 44-48, 50-53, 55, 57-61, 63, 64-74 (четные), 75-81;
ул. Владимира Вернадского, 35;
ул. Гаевой, 26-106 (частично);
ул. Героев Спасателей, 61;
ул. Горской, 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 5, 5Б 5Д, 6, 7, 7Д, 8, 9, 11, 13А;
ул. Гибкой, 26К;
ул. Гомельской, 55, 57;
ул. Горяной, 7Б, 7В, 71, 73, 77, 79, 81;
ул. Джерельной, 3, 3А, 4-9, 11-17 (нечетные);
ул. Заборинской, 1, 4, 4А, 6, 8, 10А, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 148;
ул. Золотоосенней, 78, 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 109А, 109Б, 113, 113А, 115, 117, 119, 121;
ул. Ивана Эзау, 15;
ул. Кирова, 14;
ул. Князя Константина Острожского, 63-75 (нечетные);
ул. Короткой, 1-6, 8, 9, 11-39 (нечетные), 45;
ул. Косогорной, 1, 3, 3А, 5, 9;
ул. Кропоткина, 1, 2, 3А, 7;
ул. Крутая Балка, 22, 39;
ул. Львовской, 2А, 10, 13, 15, 17;
ул. Марии Заньковецкой, 1, 1А, 2, 2А, 7, 8Д, 10, 12, 19, 19А, 61, 63;
ул. Минусинской, 17-23 (нечетные), 24-29, 31, 94А, 158;
ул. Обсерваторной, 1-70, 72-92 (четные);
ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10А, 10Б;
ул. Поповича, 1, 2;
ул. Попудренко, 1, 7, 9, 10-18, 21, 22, 25-35, 38-41, 43, 44, 46, 50, 54, 55-58, 60, 67, 70, 71, 73, 74, 76-79;
ул. Разъездной, 1-50 (частично);
ул. Романа Шухевича, 8, 9А, 14, 18;
ул. Станичной, 58, 71-74, 76, 78, 79-100 (частично);
ул. Старый Шлях, 79-160 (частично);
ул. Старочумацкой, 6П;
ул. Стартовой, 1;
ул. Тарасова, 2-29 (частично);
ул. Тополиной, 10, 18, 39;
ул. Трудовых Резервов, 4, 6;
ул. Ульянова, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 26А;
ул. Ульяновской, 18;
ул. Фиалок, 1-27 (частично);
ул. Хортицкой, 1-44 (частично);
ул. Июньской, 1-12, 14;
ул. Красная Балка, 1-42 (частично);
ул. Красногорской, 1-14;
ж/м Тополь-2, 10, 37, 42, 47;
пер. Азовстали, 1, 2, 3, 4, 6;
пер. Вагнера, 24, 24Б, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 54, 56, 56А, 56Б, 58;
пер. Ветеранов, 8А;
пер. Горскому, 1, 12;
пер. Игреньскому, 1-13, 14-18 (четные);
пер. Китайгородскому, 12-40 (четные), 43, 46, 54, 60, 64-68 (четные), 147Г;
пер. Николаева, 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10;
пер. Новомосковскому, 1, 2, 4, 5, 6, 8;
пер. Поповича, 3, 4, 5, 6, 8;
пер. Тарасова, 1, 2, 2А, 3, 4;
пер. Красной Балки, 1, 3, 5А, 6, 7, 9, 9А, 11, 13А, 15, 17, 19;
просп. Калинина, 2, 3, 5;
просп. Александра Поля, 14, 14К;
просп. Труда, 22, 24, 24К;
просп. Сергея Нигояна, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 5, 5А, 5В;
просп. Слобожанскому, 8, 14А, 16;
тупику 1 Гаевому, 1, 3, 4, 6, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15;
тупику 2 Гаевому, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 17;
тупику Гаевому, 6, 10;
тупику Крутая Балка, 33;
тупику Красная Балка, 2-32 (частично).
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Автор:
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