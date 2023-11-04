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  • Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца

Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца

Сегодня 16:53
просмотров

В городе Каменское Днепропетровской области за нападение и ограбление задержали 44-летнего мужчину.

Новости Днепра про Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Преступление произошло вчера, около 17 часов дня, когда потерпевший выходил из подъезда на улицу.

К нему подошел незнакомец, ударил по голове и отобрал сумку с телефоном, деньгами и банковской картой. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления с похищенным.

Сегодня стражи порядка задержали 44-летнего гражданина другого государства за нападение.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) ККУ.

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Новости Днепра про Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранцаУкраїнська Новости Днепра про Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранцаРусский

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