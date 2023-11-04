В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлением

В Днепре сегодня ночью произошло ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Сегодня ночью на улице Аэропортовской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, в результате чего авто занесло и оно перевернулось, сообщает пресс-служба полиции.

К счастью, водитель в аварии не пострадал.

На месте ДТП патрульные заметили, что мужчина может быть под хмельком.

Драгер показал 1,71 промилле алкоголя в крови водителя. К тому же оказалось, что мужчина был лишен прав на управление.

После проверки на водителя составили админпротокол.

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