В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлением

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
Сегодня ночью на улице Аэропортовской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, в результате чего авто занесло и оно перевернулось, сообщает пресс-служба полиции.
К счастью, водитель в аварии не пострадал.
На месте ДТП патрульные заметили, что мужчина может быть под хмельком.
Драгер показал 1,71 промилле алкоголя в крови водителя. К тому же оказалось, что мужчина был лишен прав на управление.
После проверки на водителя составили админпротокол.
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