Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлением

Сегодня 14:59
просмотров

В Днепре сегодня ночью произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлением

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Сегодня ночью на улице Аэропортовской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, в результате чего авто занесло и оно перевернулось, сообщает пресс-служба полиции.

К счастью, водитель в аварии не пострадал.

На месте ДТП патрульные заметили, что мужчина может быть под хмельком.

Драгер показал 1,71 промилле алкоголя в крови водителя. К тому же оказалось, что мужчина был лишен прав на управление.

После проверки на водителя составили админпротокол.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлениемУкраїнська Новости Днепра про В Днепре водитель под хмельком и без прав не справился с управлениемРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца
Новости Днепра
Сегодня 16:53
Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца

В городе Каменское Днепропетровской области за нападение и ограбление задержали…

В Днепре подъем заболеваемости гепатитом А
Новости Днепра
Сегодня 13:51
В Днепре подъем заболеваемости гепатитом А

В Днепре зафиксирован подъем заболеваемости гепатитом А.

В Днепре на улице Гоголя горело здание
Новости Днепра
Сегодня 12:48
В Днепре на улице Гоголя горело здание

В Днепре сегодня ночью горело здание по улице Гоголя.

На Днепропетровщине ранен человек в результате обстрелов
Новости Днепра
Сегодня 11:50
На Днепропетровщине ранен человек в результате обстрелов

Вчера целый день враг стрелял по Никопольщине.

Последние новости

Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца
Ударил по голове и забрал имущество: на Днепропетровщине задержали иностранца

В городе Каменское Днепропетровской области за нападение и ограбление задержали 44-летнего мужчину.

Сегодня 16:53
3
просмотров
В Днепре подъем заболеваемости гепатитом А
В Днепре подъем заболеваемости гепатитом А

В Днепре зафиксирован подъем заболеваемости гепатитом А.

Сегодня 13:51
4
просмотров
В Днепре на улице Гоголя горело здание
В Днепре на улице Гоголя горело здание

В Днепре сегодня ночью горело здание по улице Гоголя.

Сегодня 12:48
5
просмотров
На Днепропетровщине ранен человек в результате обстрелов
На Днепропетровщине ранен человек в результате обстрелов

Вчера целый день враг стрелял по Никопольщине.

Сегодня 11:50
4
просмотров
Ночью враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии
Ночью враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Сегодня ночью под огнем снова была Никопольщина.

Сегодня 10:58
3
просмотров
На войне погиб 43-летний сержант из Днепропетровской области
На войне погиб 43-летний сержант из Днепропетровской области

В боях вблизи н.п. Нововодяное Сватовского района Луганской области погиб сержант ВСУ Шевцов Вадим Викторович, 1980 г.р.

Сегодня 08:53
8
просмотров
Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно
Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре рухнула стоимость популярной крупы, которая била все ценовые рекорды
В Днепре рухнула стоимость популярной крупы, которая била все ценовые рекорды

Речь идет о гречке, которая недавно подешевела втрое.

Вчера 22:01
11
просмотров
Горела входная дверь: в Кривом Роге спасли мужчину из огненной ловушки
Горела входная дверь: в Кривом Роге спасли мужчину из огненной ловушки

В Кривом Роге спасли мужчину.

Вчера 21:27
5
просмотров
Заряжайте все: жители сотен домов в Днепре в эти выходные будут без света
Заряжайте все: жители сотен домов в Днепре в эти выходные будут без света

В Днепре в субботу 4 ноября будут выключать свет.

Вчера 20:55
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх