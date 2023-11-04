В Днепре на улице Гоголя горело здание

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 2 часа ночи, по вызову сразу вызвали бригаду спасателей.
Уже на месте установили, что огнем охвачено одноэтажное нежилое здание.
Пожар тушили около часа, к счастью, погибших и травмированных нет.
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