У Дніпрі на вулиці Гоголя горіла будівля

У Дніпрі сьогодні вночі горіла будівля на вулиці Гоголя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився о 2 годині ночі, на виклик одразу викликали бригаду рятувальників.

Вже на місці встановили, що вогнем охоплена одноповерхова нежитлова будівля.

Пожежу тушили близько години, на щастя, загиблих та травмованих немає.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: