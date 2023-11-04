У Дніпрі на вулиці Гоголя горіла будівля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився о 2 годині ночі, на виклик одразу викликали бригаду рятувальників.
Вже на місці встановили, що вогнем охоплена одноповерхова нежитлова будівля.
Пожежу тушили близько години, на щастя, загиблих та травмованих немає.
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