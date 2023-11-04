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У Дніпрі водій на підпитку і без прав не впорався з керуванням

Сьогодні 14:59
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У Дніпрі сьогодні вночі сталося ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі водій на підпитку і без прав не впорався з керуванням

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Сьогодні вночі на вулиці Аеропортівській сталося ДТП. Водій автомобіля ВАЗ 2107 не впорався з керуванням, в результаті чого авто занесло і воно перекинулося, – повідомляє пресслужба поліції.

На щастя, водій в аварії не постраждав. 

На місці ДТП патрульні помітили, що чоловік може бути на підпитку. 

Драгер показав 1,71 проміле алкоголю в крові водія. До того ж виявилося що чоловік був позбавлений прав на керування.

Після перевірки на водія склали адмінпротоколи. 

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Новости Днепра про У Дніпрі водій на підпитку і без прав не впорався з керуваннямУкраїнська

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