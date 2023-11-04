У Дніпрі водій на підпитку і без прав не впорався з керуванням

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Сьогодні вночі на вулиці Аеропортівській сталося ДТП. Водій автомобіля ВАЗ 2107 не впорався з керуванням, в результаті чого авто занесло і воно перекинулося, – повідомляє пресслужба поліції.
На щастя, водій в аварії не постраждав.
На місці ДТП патрульні помітили, що чоловік може бути на підпитку.
Драгер показав 1,71 проміле алкоголю в крові водія. До того ж виявилося що чоловік був позбавлений прав на керування.
Після перевірки на водія склали адмінпротоколи.
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