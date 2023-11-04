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У Дніпрі підйом захворюваності на гепатит А

Сьогодні 13:51
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У Дніпрі зафіксовано підйом захворюваності на гепатит А.

Новости Днепра про У Дніпрі підйом захворюваності на гепатит А

Про це розповів Денис Кисельов, заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України.

В Україні постійно реєструють нові випадки і Дніпропетровська область не стала виключенням. На Дніпропетровщині зареєстровано вже 32 випадки

Попередні роки підйом захворюваності був у 2014-2015, 2019-2020 рр. Для цієї хвороби характерна така циклічність. Джерелом хвороби є хвора людина. Клінічні прояви — слабкість, біль у животі, жовтуха, – розповів Денис Кисельов.

Щоб уникнути хвороби лікарі рекомендують ретельно мити руки, вживати кип’ячену або бутильовану воду, термічно обробляти їжу, мити овочі й фрукти.

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