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Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.

Сегодня 20:31
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Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В самом Никополе повреждены два многоквартирных дома и 30 – частных. Избиты 14 хозяйственных построек и почти семь десятков солнечных панелей, — заявил глава ОВА.

Враг повредил два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и нотариальную контору.

Разбиты линии электропередач и некоторое энергооборудование.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Новости Днепра про Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.Українська Новости Днепра про Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.Русский

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