Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
В самом Никополе повреждены два многоквартирных дома и 30 – частных. Избиты 14 хозяйственных построек и почти семь десятков солнечных панелей, — заявил глава ОВА.
Враг повредил два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и нотариальную контору.
Разбиты линии электропередач и некоторое энергооборудование.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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