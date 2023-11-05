У Дніпрі на вулиці Широкій авто протаранило зоомагазин - Днепр Инфо
У Дніпрі на вулиці Широкій авто протаранило зоомагазин
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Сегодня 08:48

У Дніпрі легковий автомобіль Nissan протаранив зоомагазин на вулиці Широкій в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Широкій авто протаранило зоомагазин

Про це повідомляє Відкритий

За попередньою інформацією водій не зміг впоратися з керуванням транспортним засобом.

У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Внаслідок аварії у магазині вилетіло скло, та серйозні пошкодження майну всередині.

Подробиці аварії буде з’ясовувати СОГ.

Нещодавно ми також повідомляли, що “автоледі” за кермом Hyundai в‘їхала у вітрину магазина. 

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