Про це повідомляє Відкритий.
За попередньою інформацією водій не зміг впоратися з керуванням транспортним засобом.
У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Внаслідок аварії у магазині вилетіло скло, та серйозні пошкодження майну всередині.
Подробиці аварії буде з’ясовувати СОГ.
Нещодавно ми також повідомляли, що “автоледі” за кермом Hyundai в‘їхала у вітрину магазина.
Читайте також:
У німецькому Бремені група росіян напала на українців.
Сьогодні ворог гатив по Нікополю з артилерії та запускав дрони.…
Сьогодні під час атаки на місто Повітряні сили знищили 3…
Сьогодні ворог обстрілював Дніпровський район та поцілив по інфраструктурному об'єкту.