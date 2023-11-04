Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Bild.
Напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян. За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема “Свободу Росії”), та накинулися на українців, – повідомляє видання.
Одним зі зловмисників виявився 16-річний росіянин. Він вихопив пістолет та вдарив українця по голові.
Після цього нападники забрали особисті речі у постраждалого (наручний годинник та навушник) і втекли.
Поліція міста Бремен затримала неповнолітнього нападника.
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Зловмисник ще й пограбував пенсіонерку.
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