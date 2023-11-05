Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.
В течение вчерашнего вечера агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Выпустил десяток артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Красногригорьевская общины, — заявил глава ОГА.
Последствия атаки будут выяснять спасатели и другие специалисты.
К счастью, никто из людей не пострадал. В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
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