На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней

Вірус АЧС був виявлений методом ПЛР Дніпропетровської РеґДЛ ДПС.

Про це повідомляє Держспоживслужба Дніпропетровської області.

Випадки вірусу відмічені у приватному господарстві біля села Петропавлівка Синельниківського району.

За словами службовців, ситуація перебуває під контролем.

Власникам тварин рекомендують дотримуватися заходів.

АЧС не шкодить людині, але може спричинити повальний мор серед тварин у цілому регіоні.

Одним із методів боротьби вважається безкровна ліквідація всіх свиней у радіусі 25 км та перероблення м’яса на консерви.

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