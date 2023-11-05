На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней

Про це повідомляє Держспоживслужба Дніпропетровської області.
Випадки вірусу відмічені у приватному господарстві біля села Петропавлівка Синельниківського району.
За словами службовців, ситуація перебуває під контролем.
Власникам тварин рекомендують дотримуватися заходів.
АЧС не шкодить людині, але може спричинити повальний мор серед тварин у цілому регіоні.
Одним із методів боротьби вважається безкровна ліквідація всіх свиней у радіусі 25 км та перероблення м’яса на консерви.
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