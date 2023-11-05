Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней

Сьогодні 13:57
просмотров

Вірус АЧС був виявлений методом ПЛР Дніпропетровської РеґДЛ ДПС.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней

Про це повідомляє Держспоживслужба Дніпропетровської області.

Випадки вірусу відмічені у приватному господарстві біля села Петропавлівка Синельниківського району.

За словами службовців, ситуація перебуває під контролем.

Власникам тварин рекомендують дотримуватися заходів.

АЧС не шкодить людині, але може спричинити повальний мор серед тварин у цілому регіоні.

Одним із методів боротьби вважається безкровна ліквідація всіх свиней у радіусі 25 км та перероблення м’яса на консерви.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свинейУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свинейРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини
Сьогодні 14:51
Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Вчора, 4 листопада, майже цілий день окупаційні війська завдавали ударів…

У Дніпрі “замінували” вокзал та майже усі школи
Новини Дніпра
Сьогодні 11:49
У Дніпрі “замінували” вокзал та майже усі школи

У Дніпрі за минулу добу надійшло 2 повідомлення про мінування.

На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому стані
Новини Дніпра
Сьогодні 10:58
На Дніпропетровщині зафіксовані випадки захворювання на ботулізм: постраждалі у важкому стані

У Дніпропетровській області зареєстровано 3 випадки захворювання на ботулізм.

Ворог тричі за ніч обстрілював Нікопольський район з артилерії, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 10:02
Ворог тричі за ніч обстрілював Нікопольський район з артилерії, – Лисак

Сегодня ночью враг снова обстреливал Никопольский район.

Наверх