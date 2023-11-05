На Донецком направлении погиб Дмитрий Назаренко из Днепропетровщины

Об этом сообщает местный городской совет.
Герою недавно исполнилось 41 год.
Дмитрий учился в Первотравенской школе № 5. Затем окончил Первотравенское и Петропавловское профтехучилища. В мирное время работал проходчиком на шахте «Юбилейная». Близкие и друзья помнят его, как хорошего товарища, порядочного и дружелюбного человека, — говорится в сообщении Первомайского горсовета.
Мужчину мобилизовали в ряды ВСУ в мае 2023 года, где он служил стрелком.
У него остались отец, жена и двое сыновей, 19 и 12 лет.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Героя.
Читайте также:
Автор:
Сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.
Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.
Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского…
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…
Сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.
Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.
Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского артобстрела.
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.
Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.
Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.
В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.
В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.
Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.
В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!