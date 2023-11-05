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На Донецком направлении погиб Дмитрий Назаренко из Днепропетровщины

Сегодня 18:48
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На Донецком направлении при выполнении боевого задания погиб Дмитрий Назаренко из города Первотравенск Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Донецком направлении погиб Дмитрий Назаренко из Днепропетровщины

Об этом сообщает местный городской совет.

Герою недавно исполнилось 41 год.

Дмитрий учился в Первотравенской школе № 5. Затем окончил Первотравенское и Петропавловское профтехучилища. В мирное время работал проходчиком на шахте «Юбилейная». Близкие и друзья помнят его, как хорошего товарища, порядочного и дружелюбного человека, — говорится в сообщении Первомайского горсовета.

Мужчину мобилизовали в ряды ВСУ в мае 2023 года, где он служил стрелком.

У него остались отец, жена и двое сыновей, 19 и 12 лет.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Героя.

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