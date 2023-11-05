Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной

Сегодня 17:43
просмотров

Сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Воины подразделения ПВК «Восток» уничтожили вражескую ракету. Отличная работа. Спасибо за защиту, – пишет глава ОВА.

Ракету сбили над Криворожским районом.

Сегодня мы также писали, что в Никопольском районе области мужчина погиб в результате артобстрела.

Читайте также:

Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету в небе над ДнепропетровщинойУкраїнська Новости Днепра про Силы ПВО сбили ракету в небе над ДнепропетровщинойРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков
Новости Днепра
Сегодня 16:45
Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков

Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.

На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак
Новости Днепра
Сегодня 15:26
На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак

Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского…

Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области
Новости Днепра
Сегодня 14:51
Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…

В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней
Новости Днепра
Сегодня 13:57
В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.

Последние новости

Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков
Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков

Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.

Сегодня 16:45
2
просмотров
На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак
На Днепропетровщине мужчина погиб в результате вражеского артобстрела, есть раненые, — Лисак

Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского артобстрела.

Сегодня 15:26
1
просмотров
Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области
Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.

Сегодня 14:51
2
просмотров
В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней
В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.

Сегодня 13:57
4
просмотров
В Днепре на Леонтовича горело здание
В Днепре на Леонтовича горело здание

Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.

Сегодня 12:53
3
просмотров
В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы
В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы

В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

Сегодня 11:49
4
просмотров
На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии
На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.

Сегодня 10:58
5
просмотров
Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак
Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак

Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.

Сегодня 10:02
3
просмотров
В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин
В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в ​​Амур-Нижнеднепровском районе города.

Сегодня 08:48
3
просмотров
В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября
В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх