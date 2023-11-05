Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной

Сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Воины подразделения ПВК «Восток» уничтожили вражескую ракету. Отличная работа. Спасибо за защиту, – пишет глава ОВА.

Ракету сбили над Криворожским районом.

Сегодня мы также писали, что в Никопольском районе области мужчина погиб в результате артобстрела.

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