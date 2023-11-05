Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Воины подразделения ПВК «Восток» уничтожили вражескую ракету. Отличная работа. Спасибо за защиту, – пишет глава ОВА.
Ракету сбили над Криворожским районом.
Сегодня мы также писали, что в Никопольском районе области мужчина погиб в результате артобстрела.
Читайте также:
Автор:
Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.
Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского…
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…
Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.
Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.
Сегодня в Марганецкой общине Никопольского района мужчина погиб от вражеского артобстрела.
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.
Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.
Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.
В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.
В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.
Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.
В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!