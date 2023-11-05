Сили ППО збили ракету у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Воїни підрозділу ПвК «Схід» знищили ворожу ракету.Відмінна робота. Спасибі за захист, – пише очільник ОВА.
Ракету збили над Криворізьким районом.
Сьогодні ми також писали про те, що у Нікопольському районі області чоловік загинув внаслідок артобстрілу.
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