Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сили ППО збили ракету у небі над Дніпропетровщиною

Сьогодні 17:43
просмотров

Сьогодні сили ППО збили ворожу ракету у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Сили ППО збили ракету у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Воїни підрозділу ПвК «Схід» знищили ворожу ракету.Відмінна робота. Спасибі за захист, – пише очільник ОВА.

Ракету збили над Криворізьким районом. 

Сьогодні ми також писали про те, що у Нікопольському районі області чоловік загинув внаслідок артобстрілу.

Читайте також:

Новости Днепра про Сили ППО збили ракету у небі над ДніпропетровщиноюУкраїнська Новости Днепра про Сили ППО збили ракету у небі над ДніпропетровщиноюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Стукають у вікна та тікають: у Дніпрі мешканців “Райончика” тероризує гучна кампанія підлітків
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
Стукають у вікна та тікають: у Дніпрі мешканців “Райончика” тероризує гучна кампанія підлітків

Мешканці Індустріального району скаржаться на гучну кампанію підлітків.

На Дніпропетровщині чоловік загинув внаслідок ворожого артобстрілу, є поранені, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 15:26
На Дніпропетровщині чоловік загинув внаслідок ворожого артобстрілу, є поранені, – Лисак

Сьогодні у Марганецькій громаді Нікопольского району чоловік загинув від ворожого…

Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини
Сьогодні 14:51
Правоохоронці показали наслідки терористичних обстрілів Дніпропетровщини

Вчора, 4 листопада, майже цілий день окупаційні війська завдавали ударів…

На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней
Новини Дніпра
Сьогодні 13:57
На Дніпропетровщині виявили випадки африканської чуми свиней

Вірус АЧС був виявлений методом ПЛР Дніпропетровської РеґДЛ ДПС.

Наверх