Стукають у вікна та тікають: у Дніпрі мешканців “Райончика” тероризує гучна кампанія підлітків

Про це повідомляє відома Facebook-група “Райончик”.
Вже котрий день поспіль близько 10 вечора молодики компанія 10+/- підлітків стукає у вікна, гучно. Перший раз було 29-го, думала може діти бавляться на геловін, визирнула з вiкна, спитала що хочуть- сказали “та просто”, та втікли. Сьогодні знову, думала й вікно вибили – такий гуркiт був. Вийшла надвір побачила біжать (бiгли між слобожанським та яскавою), – пише місцева мешканка Ангеліна.
За словами жінки, середній вік хуліганів близько 16 років.
Поліція викликати постраждала від підлітків не стала, у коментарях підписники радять завжди звертатися до правоохоронців, щоб припинити хуліганські дії.
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Козенко Антон
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