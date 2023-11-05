Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков

Об этом сообщает известная Facebook-группа «Райончик».
Уже который день около 10 вечера молодые люди 10+/- подростков стучат в окна, громко. Первый раз было 29-го, думала может дети играют на Хэллоуин, выглянула из окна, спросила что хотят- сказали «да просто», и убежали. Сегодня снова, думала и окно выбили — такой грохот был. Вышла на улицу, увидела, бегут (бегали между слобожанским и ясным), — пишет местная жительница Ангелина.
По словам женщины, средний возраст хулиганов около 16 лет.
Полицию вызывать пострадавшая от подростков не стала, в комментариях подписчики советуют всегда обращаться к стражам порядка, чтобы прекратить хулиганские действия.
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Козенко Антон
Автор:
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