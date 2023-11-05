Стучат в окна и убегают: в Днепре жителей «Райончика» терроризирует шумная кампания подростков

Жители Индустриального района жалуются на громкую кампанию подростков.

Об этом сообщает известная Facebook-группа «Райончик».

Уже который день около 10 вечера молодые люди 10+/- подростков стучат в окна, громко. Первый раз было 29-го, думала может дети играют на Хэллоуин, выглянула из окна, спросила что хотят- сказали «да просто», и убежали. Сегодня снова, думала и окно выбили — такой грохот был. Вышла на улицу, увидела, бегут (бегали между слобожанским и ясным), — пишет местная жительница Ангелина.