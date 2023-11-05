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  • На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

Сегодня 10:58
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В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Госпотребслужба области.

Причиной болезни традиционно стала вяленая и сушеная речная рыба, которая производилась без соблюдения норм.

Заболевшие попали в лечебные учреждения в 2 случаях в тяжелом состоянии, в 1 – в состоянии средней тяжести, — сказано в сообщении Госпотребслужбы

К врачам в конце октября обратилась жительница г. Каменского с жалобами на ухудшение зрения, слабость, головокружение, сухость во рту.

Уже в больнице выяснили, что причиной стала рыба «тарань сушеная» собственного изготовления в домашних условиях.

Чаще всего люди в области болеют ботулизмом из-за речной рыбы, которая была сделана ненадлежащим образом.

Если вовремя не обратиться к врачам, смерть от ботулизма может случиться через 2-3 дня. Будьте осторожны при употреблении продуктов копчения.

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