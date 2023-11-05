На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Госпотребслужба области.
Причиной болезни традиционно стала вяленая и сушеная речная рыба, которая производилась без соблюдения норм.
Заболевшие попали в лечебные учреждения в 2 случаях в тяжелом состоянии, в 1 – в состоянии средней тяжести, — сказано в сообщении Госпотребслужбы
К врачам в конце октября обратилась жительница г. Каменского с жалобами на ухудшение зрения, слабость, головокружение, сухость во рту.
Уже в больнице выяснили, что причиной стала рыба «тарань сушеная» собственного изготовления в домашних условиях.
Чаще всего люди в области болеют ботулизмом из-за речной рыбы, которая была сделана ненадлежащим образом.
Если вовремя не обратиться к врачам, смерть от ботулизма может случиться через 2-3 дня. Будьте осторожны при употреблении продуктов копчения.
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