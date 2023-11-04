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Избили и забрали вещи: в Германии группа россиян напала на украинцев

Сегодня 21:26
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В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.

Новости Днепра про Избили и забрали вещи: в Германии группа россиян напала на украинцев

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Bild.

Нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян. По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности «Свободу России»), и набросились на украинцев, — сообщает издание.

Одним из злоумышленников оказался 16-летний россиянин. Он выхватил пистолет и ударил украинца по голове.

После этого нападавшие забрали личные вещи у пострадавшего (наручные часы и наушники) и скрылись.

Полиция города Бремена задержала несовершеннолетнего нападающего.

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