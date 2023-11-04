Избили и забрали вещи: в Германии группа россиян напала на украинцев

В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Bild.

Нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян. По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности «Свободу России»), и набросились на украинцев, — сообщает издание.

Одним из злоумышленников оказался 16-летний россиянин. Он выхватил пистолет и ударил украинца по голове.

После этого нападавшие забрали личные вещи у пострадавшего (наручные часы и наушники) и скрылись.

Полиция города Бремена задержала несовершеннолетнего нападающего.

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