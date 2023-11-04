В Днепре подъем заболеваемости гепатитом А

В Днепре зафиксирован подъем заболеваемости гепатитом А.

Об этом рассказал Денис Киселев, заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

В Украине постоянно регистрируют новые случаи, и Днепропетровская область не стала исключением. На Днепропетровщине зарегистрировано уже 32 случая

Предыдущие годы подъем заболеваемости был в 2014-2015, 2019-2020 гг. Для этой болезни характерна такая цикличность. Источником болезни является больной человек. Клинические проявления – слабость, боль в животе, желтуха, – рассказал Денис Киселев.

Чтобы избежать болезни, врачи рекомендуют тщательно мыть руки, употреблять кипяченую или бутилированную воду, термически обрабатывать пищу, мыть овощи и фрукты.

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