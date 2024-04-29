Имеет крашенные волосы: на Днепропетровщине полиция разыскивает 13-летнюю девочку

На Днепропетровщине полиция разыскивает 13-летнюю Арину Прилепу.
Известно, что девочка ушла из дома в пгт Томаковка днем 27 апреля и до сих пор не вернулась. В полицию сообщение о пропаже ребенка поступило вечером 28 апреля.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Была одета: в синие штаны с белыми лампасами, желтую футболку, синюю куртку, белые кроссовки.
Приметы: карие глаза, бордовые волосы (крашенные).
Если вы имеете какую-либо информацию о местонахождении ребенка, сообщите в полицию по телефонам: (066) 888 62 30, (050) 450 91 40, (095) 938 27 56 или 102.
Обновлено: девочку разыскали. Жертвой преступления она не стала!
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