В Днепре «заминировали» гипермаркет Metro и железнодорожный вокзал: что известно

28 апреля в полицию поступило 2 сообщения о минировании торговых центров «Метро Cash & Carry» и железнодорожного вокзала «Днепр-Главный».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Полиция обследовала указанные объекты, никаких взрывчатых предметов не было найдено. Информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что в МИД прокомментировали убийство двух граждан Украины в ФРГ: погибшие были военнослужащими.
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