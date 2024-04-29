В Днепре «заминировали» гипермаркет Metro и железнодорожный вокзал: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в МИД прокомментировали убийство двух граждан Украины в ФРГ: погибшие были военнослужащими.

Полиция обследовала указанные объекты, никаких взрывчатых предметов не было найдено. Информация о минировании не подтвердилась.

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать…

В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней… 2 просмотров

Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес» Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь… 4 просмотров