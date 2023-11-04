В Днепре во время тревоги люди скрывались в подземных укрытиях и паркингах

После оглашения тревоги днепряне начали массово спускаться к подземным переходам.
Многие спасались от опасности в подземных паркингах.
Несколько укрытий было закрыто во время тревоги.
По предварительной информации, погибших и травмированных в террористической атаке нет.
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