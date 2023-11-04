У Дніпровській громаді “прильоти”, – голова ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Ворог поцілив по інфраструктурному об’єкту. Попередньо, без жертв, – про це заявив очільник ОВА.
Ракетна небезпека зберігається, залишайтеся в укриттях до кінця тривоги.
Влада прохає громадян нічого не знімати та не викладати у соцмережі.
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