У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгах

Після оголошення тривоги дніпряни почали масово спускатися до підземних переходів.
Багато хто рятувався від небезпеки у підземних паркінгах.
Декілька укриттів були зачинені під час тривоги.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих під час терористичної атаки немає.
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