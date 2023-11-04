Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгах

У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгах

Сьогодні 19:49
просмотров

Сьогодні ворог обстрілював Дніпровський район та поцілив по інфраструктурному об'єкту.

Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгах

Після оголошення тривоги дніпряни почали масово спускатися до підземних переходів.

Багато хто рятувався від небезпеки у підземних паркінгах.

Декілька укриттів були зачинені під час тривоги.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих під час терористичної атаки немає.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгахУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгахРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзе
Новини Дніпра
Сьогодні 20:31
Ворог сьогодні атакував Нікополь з артилерії та запускав дрони-камікадзе

Сьогодні ворог гатив по Нікополю з артилерії та запускав дрони.…

Над Дніпром Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Іскандер-К”
Новини Дніпра
Сьогодні 19:58
Над Дніпром Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Іскандер-К”

Сьогодні під час атаки на місто Повітряні сили знищили 3…

У Дніпровській громаді “прильоти”, – голова ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 18:04
У Дніпровській громаді “прильоти”, – голова ОВА

Зараз у Дніпрі продовжується повітряна тривога, попередньо є "прильоти".

Вдарив по голові і забрав майно: на Дніпропетровщині затримали іноземця
Новини Дніпра
Сьогодні 16:53
Вдарив по голові і забрав майно: на Дніпропетровщині затримали іноземця

У місті Кам'янське Дніпропетровської області за напад та пограбування затримали 44-річного чоловіка.

Наверх