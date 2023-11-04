У Дніпрі під час тривоги люди ховалися в підземних укриттях та паркінгах

Сьогодні ворог обстрілював Дніпровський район та поцілив по інфраструктурному об'єкту.

Після оголошення тривоги дніпряни почали масово спускатися до підземних переходів.

Багато хто рятувався від небезпеки у підземних паркінгах.

Декілька укриттів були зачинені під час тривоги.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих під час терористичної атаки немає.

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