Над Днепром Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты «Искандер-К»

Сегодня во время атаки на город Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты.

Об этом ПС сообщили в соцсетях.

Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты Искандер-К, — говорится в сообщении.

Глава ОВА Сергей Лысак пишет, что был «прилет» по инфраструктурному объекту.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

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