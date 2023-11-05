Відома легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх виходить заміж

Знаменита стрибунка у висоту з Дніпра Ярослава Магучіх оголосила про заручини.

Про це спортсменка повідомила в ефірі Youtube-каналу Жені Яновича.

Весілля відбудеться вже після Олімпійських ігор-2024 (11 серпня).

Обранцем дівчини виявився 19-річний Назар Степанов. Він бігає на 110 м з бар’єрами та є сином тренерки Ярослави – Тетяни Степанової.

У мене є вже обручка. Хлопець мені зробив пропозицію, коли ми повернулися в Україну, при батьках. Тому моє серце зайнято. Ми приїхали додому, батьки мене зустріли. Була його мама – це моя тренерка. Про обручку я знала, бо ми її обирали разом в Америці, – розповіла Ярослава.

Ярослава чинна чемпіонка світу у стрибках у висоту. На найближчий Олімпіаді саме Ярославу букмекери вважають головним фаворитом на золоті медалі.

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