На Дніпропетровщині зафіксовано 32 випадки захворювання на гепатит А, але з початку року

Тож спалаху немає.

Про це повідомив під час брифінгу завідувач відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Денис Кисельов.

Раніше з’явилася інформація про те, що на Дніпропетровщині зафіксовано 32 випадки захворювання на гепатит А, але не уточнювалося за який саме період. Це сталося після повідомлень про спалах захворюваності у трьох областях України, тож люди захвилювалися. Втім, як виявилося на території регіону дійсно зареєстровано 32 випадки, але з початку року. Тож показники у межах сезонної норми.

Наразі, за словами Дениса Кисельова, зареєстровано один новий випадок гепатиту, але лікарі досліджують його тип.

На сьогодні немає зареєстрованих випадків гепатиту А в лікарнях області, – зазначив пан Кисельов. Випадків захворюваності на гепатит А, які можуть бути пов’язані зі спалахом на Вінничині, коли відразу занедужало декілька десятків людей, немає. Наразі фахівці досліджують зразки питної води, збудника хвороби не виявлено. Гепатит А – які симптоми та чим небезпечний? Гепатит А – вірусне гостре захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, який вражає печінку. Це дуже стійкий вірус, який тривалий час живе в зовнішньому середовищі. Водночас збудник гине через 5 хвилин кип’ятіння та при високих температурах. Джерелом збудника інфекції може бути тільки хвора людина. Інкубаційний період – 14-28 днів, іноді триває до 50 днів. Лікарі радять ретельно мити руки, термічно обробляти харчі та пити бутильовану або кип’ячену воду.

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