На сьогодні немає зареєстрованих випадків гепатиту А в лікарнях області, – зазначив пан Кисельов.
Випадків захворюваності на гепатит А, які можуть бути пов’язані зі спалахом на Вінничині, коли відразу занедужало декілька десятків людей, немає. Наразі фахівці досліджують зразки питної води, збудника хвороби не виявлено.
Гепатит А – які симптоми та чим небезпечний?
Гепатит А – вірусне гостре захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, який вражає печінку. Це дуже стійкий вірус, який тривалий час живе в зовнішньому середовищі. Водночас збудник гине через 5 хвилин кип’ятіння та при високих температурах.
Джерелом збудника інфекції може бути тільки хвора людина. Інкубаційний період – 14-28 днів, іноді триває до 50 днів.
Лікарі радять ретельно мити руки, термічно обробляти харчі та пити бутильовану або кип’ячену воду.