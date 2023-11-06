Пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня

В Каменском полицейские разыскивают 15-летнего Даниила Корсун.
Известно, что 6 ноября около 5:30 парень ушел с места жительства и пропал без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 183 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, глаза карие.
Был одет: камуфляжный костюм.
Если вы видели этого парня или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 0965869441 или 102.
Важна любая информация!
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