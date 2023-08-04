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  • Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Сьогодні 15:29
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В Україні триває дерусифікація та декомунізація топонімів. Перейменовують населені пункти, вулиці тощо.

Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Так, у Дніпропетровській області до 27 січня 2024 року мають перейменувати 35 населених пунктів: 4 міста, 26 сіл, 3 селища та 2 селища міського типу.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Український інститут національної пам’яті підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування відповідно до закону, – йдеться у повідомленні.

Наприклад, до цього переліку увійшли Новомосковськ – адже це похідна від назви столиці держави-агресора рф: Павлоград – адже так його перейменували на честь сина Катерини ІІ Павла І; Синельникове – адже це назва на честь російського державного та військового діяча Синельникова І. М.; Першотравенськ – адже це яскравий приклад масової радянської ідеологічної топонімічної номінації; Гвардійське – адже це похідна від більшовицьких парамілітарних загонів Червоної гвардії тощо.

Повний перелік:

Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів

У списку також є населені пункти й інших регіонів України. Зазначається, що цей перелік не є вичерпний та буде доповнюватись. До нього поки що не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перейменування Новомосковська неминуче: як обиратимуть нову назву міста. Також читайте: Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують.

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Новости Днепра про Павлоград, Синельникове, Новомосковськ: на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктівУкраїнська

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