Нардепы отложили голосование за переименование городов и сел Днепропетровской области

25 апреля должны были голосовать за переименование ряда населенных пунктов Украины, среди которых три крупных города Днепропетровщины и еще более 40 сел. Это происходит в рамках закона о дерусификации и деколонизации. Однако нардепы пока отложили принятие этого решения.
Народный депутат Украины Роман Лозинский объяснил, почему парламент снял с повестки голосования за переименование населенных пунктов. Об этом Лозинский сказал в видеообращении на своей Facebook-странице.
Верховная Рада должна была проголосовать за постановление о декоммунизации. В этом постановлении было более 300 населенных пунктов, которые до сих пор на карте выглядят, как будто мы одно государство с московией. Южное, Южноукраинск, Павлоград, Ватутино и многие другие. Мы с комитетом проделали работу на основе решений органов местного самоуправления, предложений Украинского института национальной памяти, национальной комиссии по стандартам государственного языка. Никто не брал с потолка названия, они прорабатывались месяцами и подготовилось соответствующее постановление. Но монобольшинство исключило из повестки дня данное постановление. Постановление будет проголосовано, мы продолжаем работать над ним», — сказал Лозинский.
Напомним, свои названия должны были изменить три районных центра Днепропетровщины — Павлоград, Синельниково, Новомосковск. Также переименовать должны Першотравенск и еще 40 поселков.
— город Новомосковск Новомосковского района на город Самар, район соответственно — Самарский;
— город Павлоград Павлоградского района на город Матвеев, район соответственно — Матвеевский;
— город Синельниково Синельниковского района на город Роднополье, — район — Риднопольский;
— город Першотравенск Синельниковского района на город Шахтерское.
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