Как жителям Днепра бесплатно начать учить английский язык: инструкция от Минцифры

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Премиум подписка на сервис Promova стоит около 60 долларов, но украинцы могут получить ее бесплатно, если у них есть Дія и современный смартфон. Как пояснили в Минцифре, это один из этапов реализации проекта Future Perfect, цель которого сделать английский языком международного общения.
Программа финансируется международными донорами, поэтому украинцы могут воспользоваться ею и получить доступ в течение трех лет к платформе Promova абсолютно бесплатно.
Загрузить приложение или перейти на сайт Promova. После этого вам будет предложено зарегистрироваться. Нужно ввести необходимые данные и нажать Free for Ukraine. Вас перебросят на сайт для авторизации через Действие.
Таким образом вы получите доступ на три года к урокам для всех уровней от beginner до advanced, курсов бизнес-английского и английского для путешествий. Также можно пройти занятия английского с сериалами и попрактиковаться с носителями языка.
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