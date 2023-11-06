Перейменування Павлограда: жителям пропонують обрати нову назву для міста

В Україні триває дерусифікація та декомунізація топонімів. Перейменовують населені пункти, вулиці тощо.

У Дніпропетровській області до 27 січня 2024 року мають перейменувати 35 населених пунктів: 4 міста, 26 сіл, 3 селища та 2 селища міського типу. Серед них і місто Павлоград, чию назву пов’язують з сином російської імператриці Катерини ІІ Павлом.

Містянам пропонують взяти участь в опитуванні та обрати одну із запропонованих назв, або ж вказати свою. Серед варіантів, які вказані в опитуванні, — Матвіївськ, Славгород, Благомир, а також Павлоград, але вже на честь апостола Павла.

Про це йдеться у Telegram-каналі Павлоградської міської ради.

Згідно з переліком, який підготував Український інститут національної пам’яті, місто Павлоград, чию назву пов’язують з Павлом, сином російської імператриці Катерини ІІ, підлягає перейменуванню. Міська влада має надати пропозиції щодо перейменування міста до Верховної Ради України до 27 січня 2024 року. В іншому випадку рішення про назву нашого міста Верховна Рада прийме самостійно. Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні та обрати одну із запропонованих назв, або запропонувати свій варіант, – йдеться у повідомленні.

Взяти участь в опитуванні мешканці Павлограда можуть за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибирають.

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