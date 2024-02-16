Зеленский прокомментировал новости о вероятной смерти Навального

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новости о смерти оппонента Владимира Путина.
Только стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных через одно это существо. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции, — сказал президент.
В Украине на новости о смерти Навального также отреагировал Андрей Ермак.
Путин – максимальное зло, боящееся любой конкуренции. Жизнь россиян для него — это ничто», — прокомментировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Все призывающие к переговорам должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила», — добавил он.
Напомним, в колонии скончался так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный. Заметим, что команда так называемого российского оппозиционера пока не подтвердила эту информацию. В населенный пункт, где находится тюрьма, вылетел его адвокат, который будет выяснять подробности.
Читайте также:
Автор:
Что-то странное происходило в центре Днепра.
Рассказываем, что известно о начале "гражданской войны" в России.
В Днепре заметили фанатку Путина.
Недавно владимир путин "посетил" временно оккупированный Мариуполь.
Кладбище домашних животных возрождается на Победе.
Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма.
В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.
Оформить договор дарения в Украине можно на движимое и недвижимое имущество. Он дает право тому, кто получил квартиру или автомобиль в дар сразу стать единственным собственником.
Одно из первых городских кладбищ Днепра находилось в районе улицы Короленко. На время его основания эта местность была за городской чертой. Также было кладбище в Севастопольском парке – это тоже считался «пригород», а самое первое и самое старое кладбище находилось…
На всякий случай зарядите повербанки!
В конфетах собственной марки АТБ обнаружили камни.
Приднепровску вернули тепло.
Это первое достижение спортсменки на соревнованиях такого уровня среди взрослых!
Меган Фокс вляпалась в скандал из-за упоминания об украинках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!