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Зеленский прокомментировал новости о вероятной смерти Навального

Сегодня 15:18
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Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал информацию о возможной смерти Навального.

Новости Днепра про Зеленский прокомментировал новости о вероятной смерти Навального

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новости о смерти оппонента Владимира Путина.

Только стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных через одно это существо. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции, — сказал президент.

 

В Украине на новости о смерти Навального также отреагировал Андрей Ермак.

Путин – максимальное зло, боящееся любой конкуренции. Жизнь россиян для него — это ничто», — прокомментировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Все призывающие к переговорам должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила», — добавил он.

Напомним, в колонии скончался так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный. Заметим, что команда так называемого российского оппозиционера пока не подтвердила эту информацию. В населенный пункт, где находится тюрьма, вылетел его адвокат, который будет выяснять подробности.

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