В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)

Ателье в крыле одного из старинных домов открылось практически сразу после окончания Второй мировой войны.
«Фотографировались в этом ателье всей семьей. Очень красивые фото получались, работали профессионалы. Настоящие фотохудожники. Тут в 1970-х сделали первые фотографии моего сына, как можно забыть это ателье», — вспоминает жительница Днепра Юлия Загерьева.
Также в этом фотоателье делали выпускные фотоальбомы для школьников и учащихся вузов в Днепре.
Многие фотографии жителей Днепра украшали витрину фотосалона.
«Моя фотография была на витрине в этом фотоателье с 1975 по 1984 годы. Все мои детские фото были сделаны в этом ателье», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ольга Омельченко.
В «Силуэте» работало сразу несколько фотографов и приемщиков.
«Этот салон очень хорошо помню. Всегда была красивая реклама по оконным стеклом. Проходя мимо всегда рассматривала красивые выставочные фото», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.
В середине 1990-х фотосалон закрылся. На его месте обосновался сначала офис одной из местных фирм, позже тут открылся бутик мужской одежды.
фото: Alecs Chor, группа «История в фотография. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная…
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу…
В 1977 году в Днепре появился Театральный бульвар. На новом…
В Днепре есть несколько мест об исчезновении которых до сих…
Личность погибшего установили.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.
Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.
В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Певица столкнулась с волной хейта.
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.
На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!