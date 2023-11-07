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В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)

Сегодня 14:43
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В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.

Ателье в крыле одного из старинных домов открылось практически сразу после окончания Второй мировой войны.

Новости Днепра про В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)

«Фотографировались в этом ателье всей семьей. Очень красивые фото получались, работали профессионалы. Настоящие фотохудожники. Тут в 1970-х сделали первые фотографии моего сына, как можно забыть это ателье», — вспоминает жительница Днепра Юлия Загерьева.

Также в этом фотоателье делали выпускные фотоальбомы для школьников и учащихся вузов в Днепре.
Многие фотографии жителей Днепра украшали витрину фотосалона.

«Моя фотография была на витрине в этом фотоателье с 1975 по 1984 годы. Все мои детские фото были сделаны в этом ателье», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ольга Омельченко.

В «Силуэте» работало сразу несколько фотографов и приемщиков.

«Этот салон очень хорошо помню. Всегда была красивая реклама по оконным стеклом. Проходя мимо всегда рассматривала красивые выставочные фото», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.

В середине 1990-х фотосалон закрылся. На его месте обосновался сначала офис одной из местных фирм, позже тут открылся бутик мужской одежды.

фото: Alecs Chor, группа «История в фотография. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)Українська Новости Днепра про В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)Русский

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