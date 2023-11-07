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  • У мережі показали найпопулярніший фотосалон Дніпра: як він виглядав (ФОТО)

У мережі показали найпопулярніший фотосалон Дніпра: як він виглядав (ФОТО)

Сьогодні 14:43
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У соціальній мережі мешканці Дніпра згадали про найпопулярніший фотосалон міста. Він називався «Силует» і знаходився на центральному проспекті міста.

Ательє у крилі одного із старовинних будинків відкрилося практично відразу після закінчення Другої світової війни.

Новости Днепра про У мережі показали найпопулярніший фотосалон Дніпра: як він виглядав (ФОТО)

«Фотографувалися у цьому ательє всією родиною. Дуже гарні фото виходили, працювали професіонали. Справжні фотомитці. Тут у 1970-х зробили перші фотографії мого сина, як можна забути про це ательє», – згадує мешканка Дніпра Юлія Загер’єва.

Також у цьому фотоательє робили випускні фотоальбоми для школярів та учнів вишів у Дніпрі.

Багато фотографій мешканців Дніпра прикрашали вітрину фотосалону.

«Моя фотографія була на вітрині у цьому фотоательє з 1975 по 1984 роки. Усі мої дитячі фото були зроблені у цьому ательє», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ольга Омельченко.

У «Силуеті» працювало одразу кілька фотографів та приймальників.

«Цей салон дуже добре пам’ятаю. Завжди була гарна реклама по шибках. Проходячи повз завжди розглядала гарні виставкові фото», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

У середині 90-х фотосалон закрився. На його місці влаштувався спочатку офіс однієї з місцевих фірм, пізніше тут відкрився бутік чоловічого одягу.

фото Alecs Chor, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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