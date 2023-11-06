Как 40 лет назад выглядел фонтан-символ Днепра (ФОТО)

В Днепре есть несколько мест об исчезновении которых до сих пор грустят горожане. К таким относится канатная дорогая в парке Шевченко, несколько кинотеатров, ресторанов и фонтан у ЦУМа. Одно из популярных мест в центре города исчезло в 2012 году.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел фонтан возле когда-то главного Центрального магазина города.

ЦУМ в Днепре открыли в 1939 году. За все время его реконструировали несколько раз. Последний – в 1973. После нее на площади возле универмага и появился знаменитый фонтан.

Но не в качестве украшения улицы, а как охладительная система магазина – градирня. Ее использовали для кондиционирования воздуха в магазине.

Быстро фонтан стал символом города и любимым местом времяпровождения горожан. Его изображение печатали на открытках, а когда говорили «встретимся у фонтана» все сразу понимали где это.

Возле фонтана всегда было полно народа. Тут назначались встречи, по вечерам собиралась молодежь, многие фотографировались на память.

Фонтан в центре города даже попал в кадр фильма «Выйти замуж за капитана».

Фонтан возле ЦУМа окончательно исчез в 2012 году. До этого он регулярно ломался, стоял без воды и выглядел весьма непривлекательно. Чисткой фонтана перестали заниматься и когда он был пустой, то на гранитных плитах виднелись черно-ржавые полосы грязи и «следы» воды.

В 2011 году его обнесли забором, а в 2012 вместо него появилась французская карусель.

фото: В. Рязанов. С. Грицаенко, В. Вовк, С. Головко, А. Волок, А. Костюк, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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