Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Сегодня 13:24
просмотров

Вчера все паблики в телеграме и социальные сети заполонили фотографии Днепра и области на которых было запечатлено необычное красное небо. Многие жители Днепра могли наблюдать такое необычное явление воочию. Некоторых такой цвет неба перепугал не на шутку, другие наоборот, старались сфотографироваться на его фоне. Позже выяснилось, что это было полярное сияние.

Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Журналисты dnepr.info собрали все версии того, почему жители Днепра и других регионов Украины видели такой феномен.

Как появилось полярное сияние в Днепре

Полярное сияние или небо необычного красного цвета можно было увидеть не только в Днепре, но и над Одесской, Киевской, Херсонской областями. Такое полярное сияние называется «Аврора» — в честь богини утренней зари. И действительно, красный цвет более характерен для утра, чем для вечера. Но такое сияние можно увидеть в любое время суток.

Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Это – результат магнитной бури на Солнце и свечения верхних слоев атмосферы. Возникает полярное сияние, когда верхние слои атмосферы обдувает солнечный ветер – он состоит из ионизированных частиц, истекающих с солнечной короны. Часть этих ионов, электронов и протонов обычно летит в межпланетное пространство, но часть попадает в магнитосферу и атмосферу Земли. Но происходит это не сразу, а через 2-3 дня после того, как на Солнце произойдет сильная магнитная буря. Чем она мощнее – тем больше частиц попадает в атмосферу и как следствие – тем сильнее видно сияние.

Почему небо было красным

По словам ученых-геофизиков, заряженные частицы Солнца движутся вдоль линий магнитного поля и проникают в атмосферу, где взаимодействуют с молекулами и атомами газов и азота. Смешение частиц с газом дает переливы от желтого до зеленого цвета, а с азотом – от красного до фиолетового. Интенсивность зависит от количества и мощности частиц и газа или азота и силы бури.

Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Также ученые объясняют почему в Украине многие видели такое нехарактерное для наших широт явление. Дело в том, что обычно сияния происходят в полосе до 30 градусов от полюсов, но, когда происходят сильные возмущения на солнце она может перемещаться. Результат таких перемещений в Днепропетровской области можно было увидеть вчера.

Опасность сияния

Но сильные магнитные бури – это не только небо необычного цвета. Мощная вспышка может вывести из строя различные системы – от энергоносителей и мобильной связи до спутников и систем навигации. Полярное сияние может быть опасно для человека. Оно может вызвать сбои в работе головного мозга, спровоцировать судороги, головную боль, обострение хронических заболеваний и нарушение работы вестибулярного аппарата.

Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Полярное сияние разной интенсивности и цвета – не такая уж редкость для Украины. Только в этом году это уже третье по счету. Первое было в апреле – тогда можно было увидеть полярное сияние зеленого цвета, а также в сентябре – тогда небо окрасилось в ярко-розовый цвет.

Интересные факты про «Аврору»

Галилео Галилей был первым ученым, который начал изучать полярное сияние. Оно, к слову, бывает не только на Земле, а также на других планетах – Юпитере, Сатурне и Венере.

Увидеть сияние можно не только ночью, но и днем. Но из-за светлого времени суток его не так хорошо видно.

Длиться сияние может от 10 минут до 50 часов подряд.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасноУкраїнська Новости Днепра про Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасноРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как жителям Днепра бесплатно начать учить английский язык: инструкция от Минцифры
Новости Днепра
Сегодня 13:17
Как жителям Днепра бесплатно начать учить английский язык: инструкция от Минцифры

Жители Днепра могут получить бесплатный премиум-доступ к программе изучения английского…

На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года
Новости Днепра
Сегодня 12:13
На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года

Так что вспышки нет.

Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих
Новости Днепра
Сегодня 11:31
Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

В Днепре под открытым небом оставили большую партию обезболивающих.

82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в извесной лотерее и хочет в Париж
Новости Днепра
Сегодня 10:30
82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в извесной лотерее и хочет в Париж

Бабушка из Днепра выиграла 190 тысяч гривен в лотерею.

Последние новости

Как жителям Днепра бесплатно начать учить английский язык: инструкция от Минцифры
Как жителям Днепра бесплатно начать учить английский язык: инструкция от Минцифры

Жители Днепра могут получить бесплатный премиум-доступ к программе изучения английского языка.

Сегодня 13:17
3
просмотров
На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года
На Днепропетровщине зафиксировано 32 случая заболевания гепатитом А, но с начала года

Так что вспышки нет.

Сегодня 12:13
3
просмотров
Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих
Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

В Днепре под открытым небом оставили большую партию обезболивающих.

Сегодня 11:31
7
просмотров
В Днепре заметили лис: играют и чувствуют себя как дома
В Днепре заметили лис: играют и чувствуют себя как дома

Будьте осторожны!

Сегодня 10:58
5
просмотров
82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в извесной лотерее и хочет в Париж
82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в извесной лотерее и хочет в Париж

Бабушка из Днепра выиграла 190 тысяч гривен в лотерею.

Сегодня 10:30
7
просмотров
Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности
Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности

Наша область заняла 4 место после Киева, Харьковской и Одесской областей.

Сегодня 10:00
6
просмотров
В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью
В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью

Все обстоятельства смерти юноши будут выяснять полицейские.

Сегодня 09:00
3
просмотров
На Днепропетровщине ночью было громко: официальный комментарий
На Днепропетровщине ночью было громко: официальный комментарий

Российская армия продолжает терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:40
5
просмотров
В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса
В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса

Зарядите телефон и повербанк!

Сегодня 07:20
3
просмотров
Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробности
Сегодня в Днепре трамваи №12 изменят график работы: подробности

Важная информация!

Сегодня 06:55
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх