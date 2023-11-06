Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Вчера все паблики в телеграме и социальные сети заполонили фотографии Днепра и области на которых было запечатлено необычное красное небо. Многие жители Днепра могли наблюдать такое необычное явление воочию. Некоторых такой цвет неба перепугал не на шутку, другие наоборот, старались сфотографироваться на его фоне. Позже выяснилось, что это было полярное сияние.

Журналисты dnepr.info собрали все версии того, почему жители Днепра и других регионов Украины видели такой феномен.

Как появилось полярное сияние в Днепре

Полярное сияние или небо необычного красного цвета можно было увидеть не только в Днепре, но и над Одесской, Киевской, Херсонской областями. Такое полярное сияние называется «Аврора» — в честь богини утренней зари. И действительно, красный цвет более характерен для утра, чем для вечера. Но такое сияние можно увидеть в любое время суток.

Это – результат магнитной бури на Солнце и свечения верхних слоев атмосферы. Возникает полярное сияние, когда верхние слои атмосферы обдувает солнечный ветер – он состоит из ионизированных частиц, истекающих с солнечной короны. Часть этих ионов, электронов и протонов обычно летит в межпланетное пространство, но часть попадает в магнитосферу и атмосферу Земли. Но происходит это не сразу, а через 2-3 дня после того, как на Солнце произойдет сильная магнитная буря. Чем она мощнее – тем больше частиц попадает в атмосферу и как следствие – тем сильнее видно сияние.

Почему небо было красным

По словам ученых-геофизиков, заряженные частицы Солнца движутся вдоль линий магнитного поля и проникают в атмосферу, где взаимодействуют с молекулами и атомами газов и азота. Смешение частиц с газом дает переливы от желтого до зеленого цвета, а с азотом – от красного до фиолетового. Интенсивность зависит от количества и мощности частиц и газа или азота и силы бури.

Также ученые объясняют почему в Украине многие видели такое нехарактерное для наших широт явление. Дело в том, что обычно сияния происходят в полосе до 30 градусов от полюсов, но, когда происходят сильные возмущения на солнце она может перемещаться. Результат таких перемещений в Днепропетровской области можно было увидеть вчера.

Опасность сияния

Но сильные магнитные бури – это не только небо необычного цвета. Мощная вспышка может вывести из строя различные системы – от энергоносителей и мобильной связи до спутников и систем навигации. Полярное сияние может быть опасно для человека. Оно может вызвать сбои в работе головного мозга, спровоцировать судороги, головную боль, обострение хронических заболеваний и нарушение работы вестибулярного аппарата.

Полярное сияние разной интенсивности и цвета – не такая уж редкость для Украины. Только в этом году это уже третье по счету. Первое было в апреле – тогда можно было увидеть полярное сияние зеленого цвета, а также в сентябре – тогда небо окрасилось в ярко-розовый цвет.

Интересные факты про «Аврору»

Галилео Галилей был первым ученым, который начал изучать полярное сияние. Оно, к слову, бывает не только на Земле, а также на других планетах – Юпитере, Сатурне и Венере.

Увидеть сияние можно не только ночью, но и днем. Но из-за светлого времени суток его не так хорошо видно.

Длиться сияние может от 10 минут до 50 часов подряд.

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