Почему вчера в Днепре было красное небо и насколько это опасно

Журналисты dnepr.info собрали все версии того, почему жители Днепра и других регионов Украины видели такой феномен.
Полярное сияние или небо необычного красного цвета можно было увидеть не только в Днепре, но и над Одесской, Киевской, Херсонской областями. Такое полярное сияние называется «Аврора» — в честь богини утренней зари. И действительно, красный цвет более характерен для утра, чем для вечера. Но такое сияние можно увидеть в любое время суток.
Это – результат магнитной бури на Солнце и свечения верхних слоев атмосферы. Возникает полярное сияние, когда верхние слои атмосферы обдувает солнечный ветер – он состоит из ионизированных частиц, истекающих с солнечной короны. Часть этих ионов, электронов и протонов обычно летит в межпланетное пространство, но часть попадает в магнитосферу и атмосферу Земли. Но происходит это не сразу, а через 2-3 дня после того, как на Солнце произойдет сильная магнитная буря. Чем она мощнее – тем больше частиц попадает в атмосферу и как следствие – тем сильнее видно сияние.
По словам ученых-геофизиков, заряженные частицы Солнца движутся вдоль линий магнитного поля и проникают в атмосферу, где взаимодействуют с молекулами и атомами газов и азота. Смешение частиц с газом дает переливы от желтого до зеленого цвета, а с азотом – от красного до фиолетового. Интенсивность зависит от количества и мощности частиц и газа или азота и силы бури.
Также ученые объясняют почему в Украине многие видели такое нехарактерное для наших широт явление. Дело в том, что обычно сияния происходят в полосе до 30 градусов от полюсов, но, когда происходят сильные возмущения на солнце она может перемещаться. Результат таких перемещений в Днепропетровской области можно было увидеть вчера.
Но сильные магнитные бури – это не только небо необычного цвета. Мощная вспышка может вывести из строя различные системы – от энергоносителей и мобильной связи до спутников и систем навигации. Полярное сияние может быть опасно для человека. Оно может вызвать сбои в работе головного мозга, спровоцировать судороги, головную боль, обострение хронических заболеваний и нарушение работы вестибулярного аппарата.
Полярное сияние разной интенсивности и цвета – не такая уж редкость для Украины. Только в этом году это уже третье по счету. Первое было в апреле – тогда можно было увидеть полярное сияние зеленого цвета, а также в сентябре – тогда небо окрасилось в ярко-розовый цвет.
Галилео Галилей был первым ученым, который начал изучать полярное сияние. Оно, к слову, бывает не только на Земле, а также на других планетах – Юпитере, Сатурне и Венере.
Увидеть сияние можно не только ночью, но и днем. Но из-за светлого времени суток его не так хорошо видно.
Длиться сияние может от 10 минут до 50 часов подряд.
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Ирина
Автор:
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