Как сейчас выглядит книжный рынок в Днепре: киоски-призраки и безлюдные ряды (ФОТО)

В 1977 году в Днепре появился Театральный бульвар. На новом месте отдыха для горожан было много деревьев, фонтан и лавочки, а в начале 1990-х годов сюда пришли первые продавцы литературы. Купить можно было любую книгу, ассортимент был большой, продавцов – несколько десятков, книг – тысячи.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сегодня выглядит один из когда-то самых больших книжных рынков города.

Школьники и студенты покупали тут учебники, любители криминального чтива – детективы, женщины – романы, просто любители читать – томики классической и современной переводной литературы. Сначала торговля была стихийной, а товар продавцы раскладывали на клеенке на земле, на лавочках. Позже – в палатках.

Только в 2000-х годах тут были оборудованы специальные павильоны.

Со временем торговцев становилось все меньше и сегодня от прежнего книжного рынка осталось одно название.

Продают старые, уже читанные книги, детективы, романы, издания, выпущенные до 1990-х годов, а также учебники для школы, контурные карты, атласы, правила дорожного движения.

В части павильонов вместо книг можно купить батарейки, игрушки, поклеить стекло на телефон, сдать в ремонт смартфон, выпить кофе.

На книжном рынке несколько рядов павильонов, но большая часть из них закрыта и на 10 неработающих приходится один функционирующий.

Продавцов очень мало, клиентов еще меньше.

В 2020 году появилась инициатива перенести книжный рынок, но он до сих пор находится на своем прежнем месте.

старые фото: В. Рязанов

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