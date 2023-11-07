Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Журналисты dnepr.info собрали подборку из самых дорогих старых игрушек, которые продают в Днепре. Несколько таких точно можно отыскать дома практически у каждого жителя Днепра.
Старые игрушки в виде гномиков, котов, Мальвины, Карлсона, Буратино и других в Днепре продают по цене от 100 грн за штуку. Точная стоимость зависит от внешнего вида и редкости игрушки.
Старые модели куклы Барби, а также «запчасти» к ней в виде головы и туловища в Днепре можно купить по цене от 200 грн (это за всю куклу) голова обойдется от 30 грн, а туловище – от 700 грн.
За 100 грн в Днепре продают куклу-пупса. Сделаны они из пластика.
Старая игрушка «бронетранспортер», выпущенная около 50 лет назад продается в Днепре за 125 грн.
Игрушки из Хеппи-Мила, купленного в МакДональдс в Днепре продают по 400 грн. Продаются сериями. Есть серия «Шрек», «Пукка», «Санрио».
Несколько лет назад торговая сеть проводила акцию, где за каждые несколько сотен гривен, потраченных в магазине покупатель мог за 1 грн докупить игрушку серии «Звездные войны». Тем, кому удалось собрать коллекцию теперь продают ее за 499 грн.
Если у кого-то завалялась старая игра «Лото», то заработать на ней можно 1,2 тыс грн. По крайней мере столько просят за аналогичную игру в Днепре.
За коллекционные фигурки Киндер-Сюрприз в Днепре хотят выручить по 50 грн за штуку. Неколлекционные продают по цене от 10 до 20 грн за штуку.
Очень старые игрушки, выпущенные более 50 лет назад в Днепре продают по цене от 200 грн за штуку. Купить можно грузовик, самосвал и даже корабль.
За миниатюрные копии автомобилей ВАЗ в Днепре можно выручить 1,9 тыс грн за штуку. Машинки в хорошем состоянии, у них открываются двери и двигаются колеса.
Читайте также:
Автор:
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.
Защитники неба во время последней тревоги сбили вражеский "шахед".
Днепрян призывают следить за цветом газа.
В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Певица столкнулась с волной хейта.
В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.
На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.
В понедельник, 6 ноября, школьники Днепра вернулись за парты после каникул.
В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль Volkswagen.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Нужна ваша помощь!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!