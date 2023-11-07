Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Сегодня 13:07
просмотров

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Журналисты dnepr.info собрали подборку из самых дорогих старых игрушек, которые продают в Днепре. Несколько таких точно можно отыскать дома практически у каждого жителя Днепра.

Старые игрушки в виде гномиков, котов, Мальвины, Карлсона, Буратино  и других в Днепре продают по цене от 100 грн за штуку. Точная стоимость зависит от внешнего вида и редкости игрушки.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Старые модели куклы Барби, а также «запчасти» к ней в виде головы и туловища в Днепре можно купить по цене от 200 грн (это за всю куклу) голова обойдется от 30 грн, а туловище – от 700 грн.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

За 100 грн в Днепре продают куклу-пупса. Сделаны они из пластика.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Старая игрушка «бронетранспортер», выпущенная около 50 лет назад продается в Днепре за 125 грн.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Игрушки из Хеппи-Мила, купленного в МакДональдс в Днепре продают по 400 грн. Продаются сериями. Есть серия «Шрек», «Пукка», «Санрио».

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Несколько лет назад торговая сеть проводила акцию, где за каждые несколько сотен гривен, потраченных в магазине покупатель мог за 1 грн докупить игрушку серии «Звездные войны». Тем, кому удалось собрать коллекцию теперь продают ее за 499 грн.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Если у кого-то завалялась старая игра «Лото», то заработать на ней можно 1,2 тыс грн. По крайней мере столько просят за аналогичную игру в Днепре.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

За коллекционные фигурки Киндер-Сюрприз в Днепре хотят выручить по 50 грн за штуку. Неколлекционные продают по цене от 10 до 20 грн за штуку.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Очень старые игрушки, выпущенные более 50 лет назад в Днепре продают по цене от 200 грн за штуку. Купить можно грузовик, самосвал и даже корабль.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

За миниатюрные копии автомобилей ВАЗ в Днепре можно выручить 1,9 тыс грн за штуку. Машинки в хорошем состоянии, у них открываются двери и двигаются колеса.

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Читайте также:

Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого КарлсонаУкраїнська Новости Днепра про Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого КарлсонаРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию
Новости Днепра
Сегодня 10:28
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию

На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.

На Днепропетровщине во время тревоги ликвидировали «шахед»
Новости Днепра
Вчера 22:03
На Днепропетровщине во время тревоги ликвидировали «шахед»

Защитники неба во время последней тревоги сбили вражеский "шахед".

Жителей Днепра призывают следить за цветом газа: в чем дело
Новости Днепра
Вчера 21:34
Жителей Днепра призывают следить за цветом газа: в чем дело

Днепрян призывают следить за цветом газа.

Последние новости

Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А
Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.

Сегодня 14:00
1
просмотров
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня 13:31
6
просмотров
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа

Певица столкнулась с волной хейта.

Сегодня 13:29
просмотров
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.

Сегодня 11:24
7
просмотров
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию

На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.

Сегодня 10:28
5
просмотров
Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление
Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

В понедельник, 6 ноября, школьники Днепра вернулись за парты после каникул.

Сегодня 10:00
6
просмотров
По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола
По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола

В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль Volkswagen.

Сегодня 09:30
11
просмотров
На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей
На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 09:00
6
просмотров
Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня
Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня

Нужна ваша помощь!

Сегодня 08:25
3
просмотров
За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший
За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:45
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх