Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.

Журналисты dnepr.info собрали подборку из самых дорогих старых игрушек, которые продают в Днепре. Несколько таких точно можно отыскать дома практически у каждого жителя Днепра.

Старые игрушки в виде гномиков, котов, Мальвины, Карлсона, Буратино и других в Днепре продают по цене от 100 грн за штуку. Точная стоимость зависит от внешнего вида и редкости игрушки.

Старые модели куклы Барби, а также «запчасти» к ней в виде головы и туловища в Днепре можно купить по цене от 200 грн (это за всю куклу) голова обойдется от 30 грн, а туловище – от 700 грн.

За 100 грн в Днепре продают куклу-пупса. Сделаны они из пластика.

Старая игрушка «бронетранспортер», выпущенная около 50 лет назад продается в Днепре за 125 грн.

Игрушки из Хеппи-Мила, купленного в МакДональдс в Днепре продают по 400 грн. Продаются сериями. Есть серия «Шрек», «Пукка», «Санрио».

Несколько лет назад торговая сеть проводила акцию, где за каждые несколько сотен гривен, потраченных в магазине покупатель мог за 1 грн докупить игрушку серии «Звездные войны». Тем, кому удалось собрать коллекцию теперь продают ее за 499 грн.

Если у кого-то завалялась старая игра «Лото», то заработать на ней можно 1,2 тыс грн. По крайней мере столько просят за аналогичную игру в Днепре.

За коллекционные фигурки Киндер-Сюрприз в Днепре хотят выручить по 50 грн за штуку. Неколлекционные продают по цене от 10 до 20 грн за штуку.

Очень старые игрушки, выпущенные более 50 лет назад в Днепре продают по цене от 200 грн за штуку. Купить можно грузовик, самосвал и даже корабль.

За миниатюрные копии автомобилей ВАЗ в Днепре можно выручить 1,9 тыс грн за штуку. Машинки в хорошем состоянии, у них открываются двери и двигаются колеса.

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