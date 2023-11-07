Скільки можна заробити на старих іграшках у Дніпрі: продають пупсів, кіндери, набори «Хепі-Міл» та старого Карлсона

Знайшовши старі іграшки на антресолях або в найдальшому кутку шафи, не поспішайте їх викидати. На тому, що збирали або чим грали десятки років тому, можна заробити. Сума залежить від стану іграшки, її віку та популярності в минулий час.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку із найдорожчих старих іграшок, які продають у Дніпрі. Декілька таких точно можна відшукати вдома практично у кожного жителя Дніпра.

Старі іграшки у вигляді гномиків, котів, Мальвіни, Карлсона, Буратіно та інших у Дніпрі продають за ціною від 100 грн за штуку. Точна вартість залежить від зовнішнього вигляду та рідкості іграшки.

Старі моделі ляльки Барбі, а також «запчастини» до неї у вигляді голови та тулуба в Дніпрі можна купити за ціною від 200 грн (це за всю ляльку) голова обійдеться від 30 грн, а тулуб – від 700 грн.

За 100 грн у Дніпрі продають ляльку-пупса. Зроблений він з пластику.

Стара іграшка «бронетранспортер», випущена близько 50 років тому, продається в Дніпрі за 125 грн.

Іграшки з Хеппі-Міла, купленого у МакДональдс у Дніпрі, продають по 400 грн. Продаються серіями. Є серія «Шрек», «Пукка», «Санріо».

Кілька років тому торговельна мережа проводила акцію, де за кожні кілька сотень гривень, витрачених у магазині, покупець міг за 1 грн докупити іграшку серії «Зоряні війни». Тим, кому вдалося зібрати колекцію, тепер продають її за 499 грн.

Якщо у когось завалялася стара гра «Лото», то заробити на ній можна 1,2 тис. грн. Принаймні стільки просять за аналогічну гру у Дніпрі.

За колекційні фігурки Кіндер-Сюрприз у Дніпрі хочуть виручити по 50 грн за штуку. Неколекційні продають за ціною від 10 до 20 грн. за штуку.

Дуже старі іграшки, випущені понад 50 років тому у Дніпрі, продають за ціною від 200 грн за штуку. Купити можна вантажівку, самоскид і навіть корабель.

За мініатюрні копії автомобілів ВАЗ у Дніпрі можна отримати 1,9 тис грн за штуку. Машинки в хорошому стані, у них відчиняються двері та у них крутяться колеса.

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