За ніч вони тричі били по Нікопольщині з важкої артилерії.
У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено храм, 7 приватних будинків, господарську споруду, 2 авто, лінію електропередач та газогони.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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