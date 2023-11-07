За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий - Днепр Инфо
За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий
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Сегодня 07:45

Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий

За ніч вони тричі били по Нікопольщині з важкої артилерії.

У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено храм, 7 приватних будинків, господарську споруду, 2 авто, лінію електропередач та газогони.

Новости Днепра про За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий

Новости Днепра про За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий

Новости Днепра про За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалий

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про За ніч ворог тричі атакував Дніпропетровщину: пошкоджено храм, є постраждалийУкраїнська

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